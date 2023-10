Avec cette nouvelle résidence, le Perchoir Ménilmontant s’envole pour l’Italie

Après les expérimentations d’Adrien Cachot, le céréalisme de Manon Fleury et l’ode à l’iode d’Alice Arnoux, le Perchoir Ménilmontant continue d’explorer la gastronomie des années 2020 avec une nouvelle résidence. Gianmarco Gorni (ex-Goguette) et Hubert Niveleau (Sarra) vont jouer à fourneau perché (ti amo) en investissant le restaurant de Ménilmontant, rebaptisé pour l’occasion Vecchio (« vieux » dans la langue de Donnarumma). A noter que le duo se connaît très bien pour avoir lancé la boîte de catering quali Room Service.

Liftée en trattoria festive et décomplexée, l’adresse va mettre l’accent tonique sur l'avant-dernière syllabe et mixer ingrédients inattendus avec recettes tradis, comme sait si bien faire Gianmarco (on se souvient avec émotion de ses moules/merguez à l'ananas lors des Time Out Food and Drink Awards !). A tester à partir du 10 octobre et pour six mois.

Quand ? du 10 octobre au 10 avril.

Où ? Perchoir Ménilmontant, 14 rue Crespin-du-Gast, Paris 11e.