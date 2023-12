Avec Clara Daguin, la haute couture du futur s’expose à la paroisse Saint-Eustache

On a vu ses créations briller sur scène pendant la performance de Björk à Coachella ou les derniers concerts de Burna Boy, dans un clip d’Ascendant Vierge ou un vlog de Léna Situations pour Vogue. Aujourd’hui, c’est à la paroisse Saint-Eustache que la jeune designer Clara Daguin expose des pièces exclusives, au sein d’une immense installation faisant le pont entre haute technologie et spiritualité. Une œuvre sur mesure à venir contempler – et faire bouger – dès maintenant à Saint-Eustache, jusqu’au 30 janvier.

Une œuvre qui obéit à votre voix

© Béryl Libault

Fille d’ingénieur et diplômée de l’Ecole des arts décoratifs en design vêtement, la créatrice bouleverse les codes de l’art religieux (et de la mode) en y insufflant… des lignes de code. Intitulée Astre, son œuvre pour Saint-Eustache représente la Nativité à travers trois personnages de lumière postés devant une longue toile de textile bleu nuit au centre de laquelle brille l’étoile du Berger. Sertie de lumières interactives, l'œuvre s’anime en continu et évolue en fonction de son environnement sonore (oui oui), tous les jours de 9h30 à 19h. Chantez, priez, et vous verrez la lumière réagir à votre voix ! Avec ça, Jésus peut remonter sur sa croix.

Où ? paroisse Saint-Eustache, 2 impasse Saint-Eustache, Paris 1er.

Quand ? du 14 décembre au 30 janvier.

Combien ? gratuit !