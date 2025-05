Bad Bunny annonce un concert à Paris La Défense Arena : date et infos billetterie

Vingt et une dates complètes en moins de quatre heures à Porto Rico : le décor est planté. Figure incontournable du reggaetón et de la trap latino, triple lauréat d’un Grammy® et habitué des records de streaming, Bad Bunny s’attaque à l’Europe avec sa tournée DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Il s’apprête, notamment, à faire escale en France pour un événement d’envergure : le 4 juillet prochain, il investira la plus grande salle d’Europe pour un concert unique à Paris.

© Bad Bunny / La Défense Arena

Bad Bunny en concert à Paris La Défense Arena le 4 juillet 2026

L’annonce a été précédée d’un teasing bien rôdé : deux chaises blanches postées sur Instagram par Paris La Défense Arena et l’Orange Vélodrome ont suffi à enflammer les réseaux. Un clin d’œil à la pochette du dernier album de l’artiste portoricain, Debí Tirar Más Fotos, et un indice qui laissait peu de place au doute. Après plusieurs années d’absence à Paris, Bad Bunny signe donc son grand retour sur scène en France. Une seule date, un seul lieu, et une certitude : il faudra être rapide pour espérer décrocher un billet.

Des bangers estivaux de Un Verano Sin Ti aux humeurs plus ombrageuses de Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, Bad Bunny, premier artiste latino de l'histoire à atteindre 100 entrées dans le Billboard Hot 100, a creusé son sillon comme peu d'autres. En janvier 2025, il lâche Debí Tirar Más Fotos, un album plus dense, plus enraciné, où reggaetón, salsa, plena et musique jíbara se télescopent pour questionner mémoire, identité et héritage portoricain. Exit la carte postale, place aux fantômes.

Le concert parisien devrait mettre en avant plusieurs titres de cet album (trois semaines consécutives à la première place du Billboard 200), dont DTMF, Pitorro de Coco ou encore LO QUE LE PASÓ A HAWaii, dans un show calibré pour les grandes scènes. À La Défense Arena, le rendez-vous s’annonce aussi massif qu’attendu. À noter qu'il passera aussi par Marseille, avec un concert prévu le 1er juillet 2026 à l’Orange Vélodrome - l’autre unique date française de la tournée.

Quand ? samedi 4 juillet 2026

Où ? Paris La Défense Arena

Billetterie : le 9 mai à 12 h