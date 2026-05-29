Baignade, transats et pédalos : Paris Plages fait son retour du 4 juillet au 30 août 2026

L’opération s’étendra sur trois sites cette année, le parc Rives de Seine, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin.

Avec cette canicule de printemps, c’est sans doute le bon moment pour annoncer le retour de Paris Plages. Du 4 juillet au 30 août 2026, Paris Plages, une opération lancée il y a un quart de siècle, en 2002, reviendra avec ses bungalows, transats et bassins de baignade gratuits sur trois sites cette année, le parc Rives de Seine, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin.

Le parc Rives de Seine s’étendra sur 7 kilomètres sur les deux rives du fleuve, du pont d'Iéna au pont des Arts rive gauche, et du pont Neuf au port de l'Arsenal rive droite, un tracé qui devrait donc inclure le site de baignade du pont Louis-Philippe, censé remplacer le site Bras Marie lors de l’ouverture de la Seine aux nageurs cet été.

On pourra aussi se mettre à l’eau du côté du bassin de la Villette et du canal Saint-Martin, dans des zones nettoyées, ou alors louer un kayak ou un pédalo en cas de doute. Au pire, il y a les brumisateurs, qui seront une nouvelle fois l’attraction numéro 1 pour les enfants, gâtés comme tous les étés avec des tas d’animations, et même une bédéthèque en partenariat avec l’éditeur Delcourt à la Villette.

Quand ? du 4 juillet au 30 août.

Où ? quais de Seine, bassin de la Villette et canal Saint-Martin.

Combien ? gratuit.

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