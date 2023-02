Barcelone va avoir son Time Out Market !

La famille s’agrandit. Après Lisbonne en 2014 puis Miami, New York ou Dubaï, le Time Out Market s’installe à Barcelone ! Au printemps 2024, le meilleur de la street food va prendre ses quartiers à Maremagnum, un immense complexe donnant sur le Port Vell et relié aux Ramblas par un pont flottant. Autant dire un emplacement en or massif.

On retrouve au programme ce qui fait le succès des autres Markets, à savoir une foule de comptoirs (14 au dernier recensement), tous soigneusement testés et sélectionnés par les collègues de Time Out Barcelone, afin d’offrir un aperçu complet de la kiffance culinaire de la ville (la crème de la crème catalane en quelque sorte). Outre les nourritures terrestres à déguster sur de grandes tables communes, on va pouvoir profiter des régalades culturelles avec une salle de concert et quatre bars pour des apéros à rallonge. Vivement 2024 !