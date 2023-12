Benjamin Millepied va orchestrer des shows de danse gratuits dans tout Paris avant les JO

En juin 2024, le chorégraphe star et ex-directeur de la danse à l’Opéra de Paris organise un cycle de performances intitulé La Ville dansée dans des lieux emblématiques ou reculés de la capitale. En coprod avec la Philharmonie de Paris, le projet se déploiera sur trois jours, les 7, 8 et 9 juin prochains, et à un rythme effréné puisque des créations s’enchaîneront toutes les 30 minutes dans plus de dix lieux différents (tous en extérieur) à Paris et en banlieue.



Créées par des chorégraphes reconnus ou émergents d’Île-de-France sélectionnés par Benjamin Millepied, les performances ont toutes été pensées en lien étroit avec le lieu qu’elles viendront habiter. Chacune d’entre elles devrait durer entre 20 et 30 minutes, et il sera possible d’y assister gratuitement, sur réservation. L’événement fait partie du dernier projet du chorégraphe, le Paris Dance Project, mené avec son associée Solène du Haÿs Mascré. Pour en découvrir les premiers pas, rendez-vous un jeudi par mois au musée d’Orsay !