Bientôt une boîte Lego d’une station du métro parisien ?

© By LilBilly

Vous en avez marre de voir les métros se jouer des horaires ? Vous allez peut-être bientôt pouvoir jouer avec ! Le 17 novembre dernier, un certain By LilBillly (sans doute un pseudo) a déposé un projet sur Lego Ideas, la plateforme qui recense les idées de Lego à développer. Son truc à lui ? Recréer une station du métro parisien – en l'occurrence la station Pasteur, côté ligne 6.

Sa maquette, qui a fait le buzz sur les réseaux, ne mégote pas sur les détails : bouche de métro Art nouveau © Hector Guimard, tourniquet, bout de quai et rame à l’approche (modèle MP 73 de 1974). Et pour faire encore plus vrai, il y a même un Parisien en costume cravate à la bourre pour choper son métro.

Reste le plus dur : que le projet prenne vie ! By LilBilly a franchi plusieurs étapes. Déjà plébiscité par près de 6 000 supporters (cliquez ici pour le soutenir), son projet a été validé par l’équipe de Lego Ideas. La suite ? Atteindre les 10 000 votes et passer la sélection finale avec les experts de la marque. Le trajet risque de prendre encore un peu de temps… Comme en métro quoi !