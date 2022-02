Bus Palladium : l’iconique club rock va fermer ses portes

Alors que les clubs rouvrent leurs dancefloors, un mythe des nuits parisiennes va baisser le rideau. Ce week-end, dans une publication Facebook à l’allure de faire-part, Cyril Bodin, directeur artistique du Bus Palladium depuis douze ans, a annoncé la fermeture du célèbre club rock de Pigalle. Les remerciements finaux à la régie auront lieu le 2 avril, avec d’ici là une ouverture élargie à cinq jours sur sept pour foutre le « bordel tous les soirs », selon les mots du DA.

Dans le sillage du Bus Palladium (le nom vient des navettes mises en place pour amener les guincheurs à bon port), c’est tout un monde, toute une histoire qui se clôture. Ouvert en 1965 par le duo James Arch et James Thibaut, le dancing du 6 rue Pierre-Fontaine devient très vite un des lieux phares du rock et de la fête à Paris. On y voit les Beatles, Johnny, on y fait des concours de danse, Dali y organise un banquet à l’eau plate, Mick Jagger y fête son anniv’, Gainsbourg ou Ferré immortalisent le lieu en chansons et des prix des meilleurs rockeurs y sont décernés dans les années 1980. Alors oui, au fil du temps, le lieu avait un peu perdu son lustre d’antan et le Covid lui a mis un sacré coup. Mais voir le Bus fermé et rasé dans une optique de spéculation immobilière fait mal au cœur.

A la place du Bus Palladium sera érigé un hôtel de luxe sur plusieurs étages et sous-sols. Moma Group (Mimosa Piège, Lapérouse…), qui exploitait le lieu depuis 2009, vient de rendre les clés et le propriétaire des murs va lancer un immense chantier « d’au moins deux ans », annonce Cyril Bodin. La petite lueur d’espoir, c’est qu’« il n’est pas impossible que le club soit reconstitué à l’identique (et que j’y sois à nouveau) », dévoile-t-il. En attendant cet hypothétique Bus en plaqué or, vous avez jusqu’au 2 avril pour aller « aime[r] la nitroglycérIN au Bus Palladium », comme disait Serge.