Ça y est, l’arrêt à la demande est enfin généralisé dans les bus parisiens !

Quiconque a déjà mis les pieds dans un bus parisien une fois la nuit tombée le sait : c’est ici que s’opère le transport des âmes damnées vers les différents cercles de l’Enfer. Passé une certaine heure, entre l’usager qui vomit, celui qui vous déclame un rap brandé Malaise TV sorti du tréfonds de ses notes iPhone, et son voisin qui vapote en vous fixant de son crazy eye déconcertant (on n’invente rien), on ne se sent pas toujours en sécurité.

Grâce soit donc rendue à dame Pécresse, qui, pour la rentrée, a décidé de se faire des copines en mettant en place l’arrêt à la demande, effectif dès ce vendredi 1er septembre à 22h dans tous les bus parisiens. Déjà en usage en banlieue parisienne, ce dispositif permettra aux usagères et usagers de sauter du bus entre deux arrêts, pour se rapprocher de leur destination et éviter – notamment – le harcèlement et les mauvaises rencontres. Les conducteurs ayant été formés à cette nouvelle pratique détermineront l’endroit précis de la descente pour qu’elle soit la plus sécurisée possible, par l’avant du véhicule uniquement. On se sent déjà mieux.