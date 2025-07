Canicule en Europe : la liste complète des destinations de vacances placées en alerte rouge

On le sait : chaque été bat des records de chaleur. Alors, forcément, de plus en plus de vacanciers délaissent les classiques du Sud — Italie, Espagne, Portugal — pour filer au frais dans le nord de l’Europe. Mais pour celles et ceux qui ont déjà booké leurs billets pour des régions qui frôlent actuellement les 40 °C, l’ambiance est un peu moins carte postale.

Une vague de chaleur extrême s’est abattue sur le sud du continent, avec des pics à 46 °C relevés en Espagne ce week-end. Et ça ne va pas s’arranger dans les jours à venir. Alors, on fait quoi si on a un voyage de prévu ? Peut-on annuler sans frais ? Est-ce dangereux ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour voyager (ou pas) pendant cette canicule européenne.

Quels pays européens sont touchés par la canicule ?

Alors que certaines régions du Royaume-Uni flirtent avec les 33 °C, une grande partie de l’Europe du Sud est frappée par des températures bien plus extrêmes. Plusieurs destinations touristiques ont déclenché des alertes rouges pour chaleur intense : ce sont, à l’heure actuelle, les zones les plus chaudes du continent.