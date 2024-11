Carhartt WIP rend hommage à DJ Mehdi avec un vinyle collector d'Espion Le EP (et une grosse soirée)

Après avoir secoué le pays avec ses productions visionnaires dans les années 90 et 2000, DJ Mehdi, décédé en 2011, est revenu dans la lumière à la rentrée, et ça continue avec la réédition en vinyle d’Espion Le EP, le disque qui marquait le lancement du label Espionnage et d’une nouvelle ère pour Mehdi.

Une actualité qui s’inscrit dans le sillon de la passionnante série documentaire DJ Mehdi : Made in France, sortie en septembre sur Arte. Réalisée par Thibaut de Longeville, elle raconte toute la carrière de ce producteur qui a magistralement fusionné hip-hop et musique électronique et laissé une empreinte durable sur deux scènes qu’on n’imaginait pas si connectées.

Avec cette réédition orchestrée par Thibaut de Longeville et Neil Faveris-Essadi, le fils de DJ Mehdi, on replonge dans un univers où les samples hip-hop découpés au scalpel se mélangent à des beats électro qui explosent les codes. Une mixtape de 11 titres qui rassemble du très lourd : des feats avec Karlito et Dany Dan, des productions qui claquent signées Philippe Zdar, Boombass et DJ Feadz. Déjà dispo sur djmehdiforever.com et chez quelques revendeurs.

Pour fêter ça, Carhartt WIP, acolyte de longue date de Mehdi Faveris-Essadi, organise un événement le 6 novembre dans sa boutique de Bastille. Une soirée hommage à DJ Mehdi s'y prépare, avec des performances d’artistes qui ont participé au projet et la réédition du t-shirt Espionnage original (oui, on parle de l’édition ultra-limitée de 2000). Et ce n’est pas fini ! Carhartt WIP soutient 360 Creative et Espionnage pour une tournée de projections de DJ Mehdi : Made in France à travers l’Europe. Parce qu’un héritage comme celui de DJ Mehdi, ça se fait tourner en boucle.