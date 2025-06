Dégaine exigée, book facultatif : les castings sauvages envahissent Paris avant la Fashion Week

Ils pullulent sur Instagram, en stories éphémères ou en posts à la typographie bancale : de drôles d’appels à rassemblement, donnant rendez-vous à une heure précise sur un bout de trottoir parisien. L’objectif ? Tenter sa chance à un “casting sauvage”, cette pratique pseudo-organisée où les marques, en mal de gueules neuves et de silhouettes dégourdies, convoquent à la volée mannequins wannabe, profils atypiques et beautés anonymes. À quelques jours des défilés, Paris devient un immense podium informel, entre happening street et loterie stylistique.

Willy Chavarria recrute dans la rue pour son prochain défilé à New York

En amont de son défilé Printemps-Été 2026, prévu lors de la prochaine Fashion Week de New York, le créateur d’origine mexicaine et irlandaise — désigné en 2025 parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde selon Time — organise un casting sauvage à Paris, histoire de composer un défilé à son image : politique, inclusif, incarné. Aucun CV de mannequin requis, ni book en cuir glacé : c’est même tout l’intérêt de la démarche. Willy Chavarria cherche des visages neufs. L’appel est ouvert à toutes les identités, tous les parcours, à condition de mesurer 1,78 mètre minimum. Rendez-vous le 20 juin, de midi à 19 h, au 9 rue Cadet, dans le 9e arrondissement, pour espérer fouler le podium.

3.PARADIS cherche ses prochains mannequins dans les rues de Paris

Vous rêvez de défiler pour un label respecté de la scène parisienne ? C’est peut-être le moment. La marque 3.PARADIS, connue pour son vestiaire hybride entre tailoring, iconographie symbolique et culture street, lance un open casting pour sa collection Printemps-Été 2026. Le rendez-vous est donné le vendredi 20 juin, entre 12 h et 18 h, au 1 Passage de l’Asile, dans le 11e arrondissement de Paris. Aucune agence requise, aucun book nécessaire : venez comme vous êtes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 3.PARADIS (@3paradis)

L’agence Katherine Mateo cherche des mannequins hommes pour deux défilés pendant la Fashion Week

L’agence Katherine Mateo convoque les corps disponibles pour deux défilés programmés pendant la prochaine Paris Fashion Week. Conditions d’entrée : être un homme, mesurer au moins 1,78 m, et pouvoir se libérer aux bonnes dates. Trois jours pour le premier show (22, 23 et 24 juin), deux pour le second (25 et 29 juin). Pas besoin d’être signé, coaché, repéré : ici, pas d’intermédiaire. Juste un mail à envoyer — complet, soigné, sans faute ni oubli — à l’adresse suivante : submissions.tmc@gmail.com.