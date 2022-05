Ce livre vous fait découvrir Paris à travers ses façades

Vous réfléchissez à une reconversion en tant que groom ou ferronnier ? On a un peu de documentation pour vous. Le mois dernier, le prestigieux éditeur d’art américain Rizzoli a sorti un gros bouquin (144 pages) intitulé Les Façades de Paris. Portes, balcons et garde-corps. Un élégant volume qui, comme son nom l'indique, ne parle absolument pas de la recette de la tortilla mais bien des façades parisiennes, magnifiquement croquées par Dominique Mathez, une doctoresse qui excelle au pinceau.

Avec ce livre qui, à l’exception de l’intro, rédigée par Joël Orgiazzi (Meilleur Ouvrier de France 1986) et Christophe Averty (journaliste spécialisé en art), n’est constitué que d'aquarelles et de dessins à l’encre de chine de l’illustratrice, on se balade dans la capitale (surtout l’hypercentre), on lève le museau et on découvre la ville sous le prisme (assez rare) des façades. L’ouvrage nous fait voyager dans les époques et leurs spécificités artistiques. Dominique Mathez croque à la fois les façades dans leur ensemble, avant d’en isoler les ferronneries, tels les rambardes, les garde-corps ou certains détails de portes.

Clairement, l’ouvrage parlera surtout à une niche de connaisseurs, et l’enchaînement des illustrations sans aucun texte est parfois un peu monotone. Mais il vous permettra de (re)découvrir Paris sous un angle nouveau – et de vous faire aimer, encore un peu plus, notre chère capitale.

Dominique Mathez, Les Façades de Paris. Portes, balcons et garde-corps, Rizzoli New York, 2022