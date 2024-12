Ce steak house parisien est officiellement l'un des meilleurs du monde

Chez Time Out, on sait repérer un bon steak. Si bien qu’on vient de dévoiler notre liste des meilleurs steaks du monde. Des journalistes des quatre coins du globe ont mijoté ce classement qui couronne les morceaux les plus tendres et les restaurants les plus emblématiques. Et cette année, Paris n’a pas juste fait acte de présence : elle a carrément braisé la concurrence.

© Benedetta Chiala

Clover Grill de Jean-François Piège sacré dans le top 10 des meilleurs steaks au monde

C’est Clover Grill, le repaire de Jean-François Piège (notre chronique, par ici) planqué à deux pas des Halles, qui s’empare de la cinquième place de notre palmarès mondial. Ici, on ne plaisante pas avec la viande : imaginez des morceaux d’exception – bœuf de Galice fondant, Wagyu japonais marbré ou Black Angus savoureux – caressés par les braises d’un charbon de bois joyeusement maîtrisé.

Clover Grill

© Clover Grill

Ajoutez à cela une ambiance chic sans être guindée, des sauces qui tapent dans le mille, et des beurres aromatisés qui élèvent chaque bouchée à un niveau quasi spirituel. Le résultat ? Un repas qui vous colle le sourire pour le reste de la semaine. Alors oui, Agadir, Miami et Lisbonne squattent le podium, mais soyons honnêtes : un steak à la parisienne chez Piège, c’est autre chose. Le genre d’adresse où même un végétarien hésiterait à changer de camp. Une cinquième place largement méritée donc.

Petite surprise : à la dixième place, Le Relais de Venise l’Entrecôte, une chaîne bien connue des Parisiens qui s’est implantée avec succès à Londres. Ici, pas de menu alambiqué : steak-frites, salade, et la fameuse sauce secrète qui rend l’adresse complètement culte.

Clover Grill

Où ? 6 rue Bailleul, 75001 Paris

Quand ? Ouvert du jeudi au samedi, au déjeuner de 12h00 à 15h00, et au dîner de 19h00 à 23h00. Le mardi et le mercredi au dîner de 18h00 à 23h00

