Ce tout nouveau voyage en train vous fera faire le tour du monde en 100 jours

Vous avez 100 jours, 130 000 € et une passion pour les rails qui grincent plus fort que votre banquier ? On a trouvé votre prochain coup de tête : Around the World by Train in 100 Days, le tout premier voyage orchestré par Adventures by Train, jeune maison de slow travel pour ceux qui veulent traverser la planète sans jamais entendre “dernier appel pour le vol EZY4712”.

Le principe ? 12 voyageurs, pas un de plus, embarqués pour 14 pays en train de luxe, avec une feuille de route pensée comme un fantasme ferroviaire : Alpes suisses, Balkans, steppes d’Asie centrale, trains-couchettes soviétiques, TGV chinois, Shinkansen japonais, Amtrak californien… Et entre deux rails, des haltes cinq étoiles : street food à Kyoto, dégustations de vins en Géorgie, atelier de marbrure à Istanbul, concerts à Vienne... Mais ce tour du monde ne se contente pas de faire tchou-tchou : il prend aussi le large. Les passagers embarqueront pour 23 jours de croisière entre Tokyo et Vancouver sur le North Pacific Passage Luxury Cruise, avant de traverser l’Atlantique à bord du Queen Mary 2, comme un Gatsby qui aurait troqué son champagne pour un mojito au wagon-bar.

Côté nuitées, le parcours ressemble à une checklist du Condé Nast Traveler : Fairmont Peace Hotel à Shanghai, Langham à New York, Pera Palace à Istanbul (où Agatha Christie aurait écrit Le Crime de l’Orient-Express – la boucle est bouclée). Et pour que votre valise reste dans les clous (et vos vêtements toujours propres), 78 € de pressing sont inclus dans chaque hôtel.

Le départ est prévu pour le 17 mars 2026. 112 900 £ par personne (soit environ 132 000 €), ou 105 000 € chacun si vous venez en couple. Les réservations sont ouvertes.