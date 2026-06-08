Une centaine de vignerons de Loire investissent le quai de la Tournelle pour deux tablées géantes

Le 13 et 14 juin, La Loire se met en Seine. Une centaine de vignerons et vigneronnes ligériens vont poser tables et bouteilles sur le quai de la Tournelle pour deux banquets géants de 500 couverts en face de Notre Dame ! Coup de bol le temps s’annonce radieux. Le chef Paul Delhommais du restaurant Miettes à Tours va proposer un menu complet (fromages et version végé compris) accompagné de quatre verres de rouge de Loire parmi les 8 appellations mise en avant pour l’occasion (Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil, Saumur, Saumur-Champigny, Saumur Puy-Notre-Dame, Anjou et Touraine).

Bref rien que tu bon à consommer avec modération. Bien qu’on ne connaisse pas le contenu des assiettes, le prix de ce repas (60€) reste franchement raisonnable vu l’emplacement. A noter que si vous êtes allergique aux repas en extérieur mais pas aux polyphénols, les vitis tiennent le quai tout l'après-midi pour parler de leurs vins et présenter leurs bouteilles (avec dégustation à la clé !).

Quand ? les 13 et 14 juin

Où ? Quai de la Tournelle

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