Ce week-end, le Refugee Food organise un immense banquet sur une péniche

Si vos kiffs dans la vie, c’est bien aider, bien manger et bien danser, on a l’évènement qui coche toutes les cases. L’association Refugee Food organise un grand banquet le samedi 18 mars 2023 sur la péniche du Mazette. A partir de 19h, les chefs Harouna Sow et Johan Barre quatremainisent un menu (30 € / 35 € avec un verre de vin) qui penche vers le Sénégal : œuf parfait au yassa et pleurotes crousti ; ballottine de volaille au mafé et croquettes de patates douces et un banoffee à la banane, caramel, mascarpone et café touba. Miam.

Pour digérer de ce festin, direction le dancefloor à l’étage du dessous avec d’abord un concert (10 €) du duo Ko Shin Moon, qui mêle instruments indiens tradis et boucles actuelles. Puis la nuit se poursuit (12 €) dans la veine électrorientalisante avec les DJ sets de Disco Makrout et de Red Lebanese qui vont vous rappeler que la hanche est bien une articulation. Tous les sous récoltés aideront Refugee Food à réinsérer les réfugiés accueillis en France dans les métiers de la restauration. Du bon, du bon et du bon, on vous dit !

Où ? Péniche le Mazette 69 port de la Rapée, Paris 12e

Quand ? le samedi 18 mars

Billetterie