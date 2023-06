Ce week-end, un festival consacré à la Grèce s’installe au Point Éphémère

Le temps d’un week-end, le Point Éphémère se peint en blanc et bleu à l’occasion de Satyres Éphémères, festival des cultures grecques alternatives, impulsé par Jacques Spohr, Theodoros Gennitsakis et Profil Grec, épicier et sourceur de divins produits de là-bas.

L’événement, comme la chimère de la mythologie, se compose de plusieurs parties redoutables. Il y a de la gastronomie, avec un marché de producteurs directement exfiltrés de Grèce (feta de Memmos, miel d’Ermionis, poutargue Zafiris Trikalinos), et des banquets dionysiaques préparés par Plaka, Etsi ou Marias.

Côté culture, le cinéma est à l’honneur avec cinq films alterno-chelous, rarement projetés chez nous, comme Suntan d’Argyris Papadimitropoulos, sur le tourisme de masse, ou The Wild Pussycat de Dimis Dadira, un rape and revenge de 1969.

Enfin, la musique n’est pas oubliée avec un concert pop éthéré de Théodora et des DJ sets de Diggin’ Speakrine ou du duo Myriam Stamoulis et Aki Yamouridis, qui vont mélanger bombes solaires et bizarreries de labels hellènes.



Quoi ? Satyres Ephémères

Quand ? Du 1er au 3 juillet 2023

Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 19e

Combien ? Entrée libre