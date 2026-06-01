Céline Dion annonce dix nouvelles dates de concert à Paris en 2027

Céline Dion ajoute dix nouvelles dates à Paris en mai 2027, après une première série de concerts prévue à Paris La Défense Arena à l’automne 2026. Des ventes dédiées seront ouvertes aux fans déjà inscrits aux précédentes préventes.

Céline Dion n'en a pas fini avec Paris. Après une première salve de concerts à Paris La Défense Arena en septembre et octobre 2026, la chanteuse québécoise vient d'ajouter dix dates supplémentaires dans la capitale en mai 2027 : les 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 et 29.

Petite subtilité côté billetterie : ces nouvelles places sont réservées aux fans déjà inscrits aux précédentes préventes, et qui n'avaient pas eu la chance d'être sélectionnés. La vente artiste ouvre le mercredi 3 juin à 10h pour les inscrits via Fair AXS, la vente Paris La Défense Arena le jeudi 4 juin à 10h. Les deux ferment le vendredi 5 juin à 23h59. Les heureux élus recevront les instructions par mail la veille. Dernière précision, et elle compte : être inscrit (voire recevoir une invitation) ne garantit pas l'obtention de billets.