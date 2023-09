C’est la teuf de la rentrée : Jennifer Cardini lance une résidence célébrant les scènes queers et la culture club

Le repos, très peu pour Jennifer Cardini. A peine le temps de célébrer ses 30 ans de carrière et de lancer son label Færies que la matronne de l’électronique française déboule avec Nightclubbing, sa nouvelle résidence célébrant les scènes queers et la culture club. Après une préchauffe avant le Covid, la première de la soirée aura lieu le 9 septembre à la Machine du Moulin Rouge, avec une prog aussi clinquante que le poignet de Jacques Séguéla.

Si la cheffe Cardini est bien sûr sur le dépliant, on est chauds comme des Siciliens au salon du cannolo d'assister au back to back entre les deux Britanniques Cormac et fka.m4a, qui polissent des sets Hi-NRGisant 2.0 – sorte de disco sous speed – juste inouïs. On conseille aussi d’aller gigoter devant la Londonienne Marie Malarie, dont les sets tapageurs tout en vinyles slaloment entre disco énervé et acid. Encore une nuit blanche en vue et un pas de plus vers la gloire éternelle pour Jennifer Cardini.

Quand ? Samedi 9 septembre, de 23h59 à 6h.

Où ? La Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e