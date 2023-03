Cet été, vous allez pouvoir dormir à l’Opéra Garnier

Passer une nuit en amoureux au cœur de la grande salle de l’Opéra Garnier, ça vous tente ? Le 16 juillet (et uniquement ce jour-là), la loge d’honneur du Palais Garnier est transformée par Airbnb en chambre à coucher pour deux, débordant de mobilier Second Empire et de velours rouge carmin. Un plan en or massif qui coûtera aux heureux élus la somme de… 37 € (en référence au numéro de la loge) !

© THIBAUT CHAPOTOT

Outre cette nuit sous les dorures Napoléon III et le plafond peint par Chagall, le séjour comprend un accueil personnalisé par Véronique, arrière-petite-fille de Gaston Leroux, l’auteur du Fantôme de l’Opéra, une visite des coulisses (avec passage par le lac souterrain !), une initiation au ballet avec un danseur de l’institution, un dîner dans le Foyer et un récital privé des artistes de l’Académie de l’Opéra de Paris. Pas mal. Encore faut-il réussir à réserver. Le ballet à suivre : à partir du mercredi 1er mars, 18h pétantes, ruez-vous sur l’annonce, réservez et croisez ensuite tous les membres de votre corps. Car ce sera premier arrivé, premier servi !

Pour cette opération visant à redorer son image dans Paris, Airbnb lâche plusieurs centaines de milliers d’euros qui permettront « d’accélérer la restauration en cours des loges du Palais Garnier [et de] financer le développement de la nouvelle plateforme de streaming de l’Opéra », comme le précise la plateforme. Le fantôme de Karl Marx, vous connaissez ?

Quand ? Dimanche 16 juillet 2023, dès 14h ; Réservation ouverte à partir du mercredi 1er mars, 18h.

Où ? Opéra Garnier

Combien ? 37 € (Pour réserver, ça se passe ici à partir du mercredi 1er mars, 18h)