Cet été, vous allez pouvoir vous baigner dans le canal Saint-Martin

Plus les étés passent et plus les Parisiens deviennent fortiches à plouf plouf ! Dans la même ligne que la plateforme de l’Ourcq, et en attendant de pouvoir tremper ses miches dans la Seine en 2025, la mairie a annoncé le retour de la baignade gratuite dans le canal Saint-Martin tous les dimanches du 9 juillet au 20 août.

Dans les faits, vous pourrez patauger (à raison d’une jauge de 300 max) de midi à 16h, sur la portion du canal comprise entre le 116 et le 126 quai de Jemmapes – globalement au niveau du jardin Villemin, le tout surveillé par un maître-nageur. Enfin, histoire de ne pas finir dans le journal du lendemain, les écluses et la navigation seront fermées, l’eau analysée et une douche post-baignade sera obligatoire pour tous les nageurs.

Quand ? Tous les dimanches, de midi à 16h, du 9 juillet au 20 août 2023.

Où ? Entre le 116 et le 126 quai de Jemmapes, Paris 10e.