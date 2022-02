Cette année, une nageuse va tester et classer toutes les piscines parisiennes

Ouh la belle idée. Le compte Instagram Nageuse Parisienne, derrière laquelle se cache une anonyme, a entrepris de tester et classer les 42 piscines municipales. Tout cela au cours de l'année 2022 et avec comme seul barème sa subjectivité.

Comment lui est venue cette idée que certains pourraient qualifier de saugrenue ? « Nakache (sa piscine habituelle, ndlr) n’était plus accessible et je me suis rendu compte que j’étais surexcitée à l’idée de tester d’autres piscines parisiennes. Je le vivais comme un voyage », a-t-elle précisé à Enlarge Your Paris. Pour chaque périple, elle se rencarde de manière très pointue sur les personnes qui ont donné leur nom à la piscine, sur les caractéristiques de l'équipement et sur son jugement, noté sur 5. Actuellement au début de son marathon aquatique, la nageuse a pour le moment testé les piscines du 20e arrondissement : Yvonne-Godard, Georges-Vallerey ou Alfred-Nakache.

Sur ses fiches, vous aurez notamment l'occasion de découvrir l'histoire de la nageuse Yvonne Godard, le parcours hors norme du champion du monde puis déporté (avant de revenir) Alfred Nakache ou encore d'apprendre que la piscine Georges-Vallerey, anciennement piscine des Tourelles, a accueilli les épreuves des JO 1924. Et la nôtre, de piscine préférée ? Peut-être bien celle de la Butte aux Cailles, pour son intérieur Art nouveau voûté avec son bassin de 33 mètres et ses longueurs extérieures accessibles toute l'année. Et vous ?