Cette carte interactive vous montre en temps réel quels bars et terrasses de Paris sont en plein soleil

Writer, Time Out Travel

Sunseekr révèle quels pubs et cafés de Paris profitent du soleil à chaque moment de la journée.

Tous les Londoniens connaissent cette sensation. Les nuages se déchirent, le soleil perce, les rues se réchauffent – et soudain, une envie pressante : s’envoyer un verre en terrasse, sous les rayons. unsBoire une boisson rafraîchissante au soleil fait partie des petits plaisirs de la vie. Mais dans une ville comme Paris – avec ses ruelles tortueuses et ses immeubles haussmanniens – trouver une terrasse vraiment ensoleillée (et pas trop blindée), sans une ombre pour gâcher la fête, peut s'avérer compliqué, surtout dans certains quartiers ombragés. Enfin, jusqu’à maintenant.

Une carte interactive pour traquer les terrasses ensoleillées

Une nouvelle carte vient de voir le jour : elle indique quels cafés et bars parisiens sont ensoleillés à chaque moment de la journée. Encore mieux : non seulement elle tient compte de la position du soleil dans le ciel, mais elle prend aussi en considération la hauteur des bâtiments alentours – pour vous dire, en toute objectivité, quels établissements sont dans l’ombre… et lesquels ne le sont pas.

© Sunseekr

Sunseekr, l’appli pensée par un architecte (et amoureux du soleil)

Baptisée Sunseekr, cette application a été imaginée par Mo Dawod, architecte de profession. Dawod a dévoilé son projet sur Reddit, expliquant qu’il repose sur une simulation d’ombres en temps réel, le logiciel de cartographie Mapbox, et les données d’OpenStreetMap. « C’est une expérience de design, un projet perso et un petit délire estival », résume-t-il.

Où boire son café au soleil (ou à l’ombre) – en temps réel

Interactive, Sunseekr permet de parcourir les bars et cafés de la ville en temps réel, mais aussi d’anticiper : vous pouvez indiquer l’heure à laquelle vous comptez boire votre pinte (ou votre café), et l’outil vous dira quels lieux seront baignés de lumière – ou planqués à l’ombre, si vous préférez fuir la fournaise.