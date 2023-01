Cette carte recense les loyers autour de chaque station de métro

Votre loyer est-il plus cher que la moyenne de votre quartier ? Ce petit F2 à Montmartre est-il un bon plan ? La réponse est dans cette carte qui dévoile le prix moyen des loyers autour de chaque station de métro. Un coup de l’agence immobilière en ligne Flatlooker qui poursuit ainsi une longue série de détournements de la carte de métro parisienne.

Pour construire cette carte, Flatlooker s’est appuyée sur « 175 000 annonces postées sur les portails immobiliers en 2022 » pour un T2 de 35 mètres carrés à Paris. Ce qu’on y apprend ? Que pour cette superficie, les gens habitant à Grands Boulevards ou à Daumesnil lâchent 1 225 € par mois ; que leurs collègues résidant à Pigalle, Courcelles, Concorde ou Jussieu sont délestés de 1 190 € ; et que les locataires vivant à Saint-Paul payent 1 330 €. Sachez aussi que les loyers les plus exorbitants se trouvent aux Tuileries (1 900 €) et que les plus abordables ont cours à Créteil Pointe du Lac (520 €).

© Floatlooker

La suite, c’est de rendre à César ce qui lui appartient : en 2016, le média StreetPress avait réalisé la même carte, également sur des loyers de T2 de 35 mètres carrés, en partenariat avec Rentswatch. Une carte qui permet de voir l’évolution des loyers six ans après.

Si, d’instinct, on imaginait des hausses substantielles dans tous les coins, la réalité est (un peu) plus mesurée. Oui, la majorité des loyers ont augmenté mais dans des proportions moins amples. Doit-on y voir l'impact de la mise en place de l’encadrement des loyers en 2019 ? Et en fouinant un peu, on découvre même des baisses, comme à Quai de la Râpée et Oberkampf sur la 5 (1 050 € contre 1 250 ; 1 190 contre 1 210) ou Rue des Boulets sur la 9 (1 120 contre 1 290). Et vous, elle dit quoi votre station de métro ?