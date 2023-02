Cette semaine, la tour Eiffel va s’illuminer aux couleurs de l’Ukraine

Attention symbole. Un an après l’invasion russe en Ukraine, la mairie de Paris a annoncé l’illumination de la Dame de fer « en solidarité avec le peuple ukrainien » et pour redire « sa volonté de coopérer à la reconstruction du pays ». Du 23 au 26 février, le monument se parera (dès que la nuit sera tombée et jusqu’à 23h45) de jaune et de bleu. La mairie de Paris Anne Hidalgo sera présente le premier soir sur le parvis des Droits de l’Homme en présence notamment de personnalités ukrainiennes. Let there be light !

Quoi ? Illumination de l’Ukraine

Quand ? Du 23 au 26 février 2023, de la nuit tombée à 23h45

Où ? 5 avenue Anatole-France, Paris 7e