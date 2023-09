Cette soirée italo trance de Ritmo Fatale sous le périph s’annonce titanesque

Mbappé 2018-Ritmo Fatale 2023 : ou comment passer de prince à roi en quelques mois. Lancée par un week-end d’anniversaire d’anthologie au Badaboum, l’année parisienne du label d’italo-body music – ce style made in 80’s mixant italo disco, EBM et trance – guidé par Kendal et Paul Guglielmi s’apprête à se clôturer le vendredi 6 octobre par une grosse date à Kilomètre25 à l’invitation de l’agence Dure Vie.

Derrière les decks, on retrouvera parmi les plus belles bestioles ayant récemment animé le label. Outre le grand ordonnateur Kendal, on comptera sur Belaria, la dernière signature en date, qui taquinera les mollets des noceurs avec ses piques italo-trance sous Guronsan, ou Supermarc, l’alias trance du producteur transalpin Amarcord. Mais celui qui nous fait le plus trépigner, c’est le Mexicain Miguel de Bois, débiteur de bangers supersoniques au kilomètre, et dont on a beaucoup entendu le tube “It’s Not That Complex” ces derniers mois. Vous l’avez compris, prenez vite vos places, ça va toujours très vite avec Ritmo Fatale.

Quand ? Vendredi 6 octobre 2023, de minuit à 7h.

Où ? au Kilomètre25, 8 boulevard McDonald, Paris 19e.