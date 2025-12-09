Cette table du 16e arrondissement vient d'être élue plus beau restaurant du monde

Mot-dièse beauté partout ! Comme chaque année depuis 2015, lors d’une cérémonie au siège de l’Unesco à Paris, le jury du Prix Versailles vient de récompenser les plus beaux bâtiments contemporains mondiaux dans huit catégories (aéroports, hôtels, gares, musées, facultés…). Pour les restaurants, c’est le Ducasse Baccarat à Paris qui a remporté la palme devant Gerbou et Smoked Room à Dubaï ou l’Ōrtensia à Shanghai. Il succède à Ilia à New York.
En attendant l'étoile
Le restaurant se love au premier étage de la Maison Baccarat, immense hôtel particulier du XIXe qui héberge aussi une boutique de cristallerie et un bar, le Midi-Minuit. Aliénor Béchu de Volume ABC a chantourné là un étonnant cabinet de curiosités sous un ciel de moulures et de gouttes de cristal. Pour y goûter la cuisine de Christophe Saintagne et Robin Schroeder, comptez entre 180 et 240 €.
Où ? 11 place des Etats-Unis, Paris 16e