Le chef irlandais le plus stylé de sa génération débarque au Doyenné pour un gros festin

Adeptes de bonne chère, marquez vos calendriers pour le 7 novembre. Direction le parc du château de Saint-Vrain, à 36 kilomètres au sud de Paris, dans les anciennes écuries du domaine où, dans les 70’s, l’artiste Franco-Américaine Niki de Saint Phalle et le sculpteur Tinguely, façonnaient leurs œuvres monumentales. Ce soir-là, le Doyenné (Time Out Food & Drink Award de la meilleure table 2023) accueille l’Irlandais Max Rocha, pour une soirée spéciale. À l’occasion de la sortie de son bouquin de recettes aux éditions Phaidon, le chef du Café Cecilia (le nom de sa grand-mère), à East London, squatte les cuisines du resto le plus bucolique du Grand Paris pour balancer du sur mesure d’inspi' londonienne préparé avec les produits de la ferme des chefs australiens d’ici, James Edward Henry et Shaun Kelly.

Pour le fond de la classe : Max Rocha a ouvert les portes du Café Cecilia avec son père John Rocha en août 2021, à Londres, après une vie de traiteur pour gros clients pubards (Burberry, Margaret Howell, Gucci, Acne…) et de popotte chez River Café ou encore St. JOHN. Rapidement, son resto est devenu un passage obligé pour les gloutons, attirant même l’attention des critiques les plus influents du Royaume-Uni. Murs blancs recouverts de photographies en noir et blanc, et marbre gris un peu partout. Plats inspirés de ses racines irlandaises, héritage de sa mère, Odette. Uniformes signés Simone Rocha, sa designeuse de sœur, forcément.

Fraîchement sorti des fourneaux en septembre 2024, le Café Cecilia Cookbook glorifie la gastronomie et son équipe, tout en distillant un peu de son histoire personnelle et familiale. Des exemplaires dédicacés seront à la vente le soir même, les absents pourront les réserver en ligne dans la foulée.

Quand ? le jeudi 7 novembre 2024

Où ? 5 Rue Saint-Antoine, 91770 Saint-Vrain

Réservation par ici