Ciné-club : Michel Hazanavicius et Cédric Klapisch vous présentent un chef-d'œuvre italien

Bonne nouvelle, amis lecteurs confinés (et cinéphiles) ! LaCinetek, première plateforme de VOD dédiée aux chefs-d'œuvre cinématographiques du XXe siècle, offre une séance en ligne aux 1 000 premiers internautes avec le code CINECLUBSCOLA. Ce sésame est valable uniquement les 6 et 7 mai sur les locations.

Ces 1 000 veinards pourront (re)voir Nous nous sommes tant aimés, du cinéaste italien Ettore Scola, sorti en 1974. De la Résistance sous le fascisme (période pendant laquelle les trois héros se rencontrent) jusqu'aux moments amers du désenchantement au début des années 70, ce film d'amitié et d'amour déroule trente ans d'Histoire italienne.



Bonus, il sera présenté par les réalisateurs Michel Hazanavicius et Cédric Klapisch, spécialement réunis sur Zoom à cette occasion. Rendez-vous le mercredi 6 et jeudi 7 mai pour découvrir ce qu'ils vous ont préparé et voir le film ! Plus d'informations sur le site web.

