Cinéma, resto signé Thierry Marx, rooftop : le futur spot du 11e qu'on attend tous !

C'est un projet de longue haleine, attendu depuis cinq ans, et qui devrait enfin éclore fin 2021/début 2022 autour de la place de la République et du quartier Oberkampf. Vous vous souvenez de La Pagode, ce mythique ciné dans lequel tant de Parisiens ont été biberonnés aux chefs-d'œuvre du 7e art ? Fermé depuis novembre 2016, le repaire cinéphile du groupe Etoile renaît de ses cendres. Et c'est bien plus qu'un cinéma !

Baptisé Etoile Voltaire, ce lieu de vie est un des lauréats de l'appel à projets du concours "Réinventer Paris", organisé par la Ville. Il squattera un bâtiment unique : la sous-station électrique Parmentier, une des 36 sous-stations construites entre 1900 et la Seconde Guerre Mondiale, pour adapter la capitale aux évolutions rapides des besoins en électricité. Comme l'explique la Mairie du 11e, "sa façade industrielle, sa structure métallique, et les deux édicules sur sa toiture" vont être "conservés, rénovés et valorisés."

© « Réinventer Paris » – O.Palatre Architects, Etoile Cinemas, SRF – Paris

Lequel bâtiment hébergera, outre 5 salles de projection pouvant accueillir en tout 500 spectateurs, un resto solidaire doté d'un rooftop végétalisé. Sa particularité ? En réinsertion ou reconversion, le personnel de ce dernier sera embauché par l’école de formation "Cuisine Mode d’Emploi(s)" lancée par le cookstar Thierry Marx.

De leur côté, les bureaux de la Société des Réalisateurs de Films (SRF) proposeront des cartes blanches et ateliers de programmation mixant réalisateurs et habitants du quartier. Mais aussi des résidences, des master class etc. Aux manettes de la programmation du cool hall sur rue, on retrouvera les équipes de Cultplace/La Bellevilloise. Sur le papier, ça vend du rêve !

Quoi ? Etoile Voltaire

Où ? 14, avenue Parmentier, 75011 Paris

Quand ? Fin 2021/début 2022