Cinq hôtels où aller pour ne pas dormir !

Des hôtels qui proposent des chambres, on connait bien le concept. Qu’ils rajoutent, en prime, des restaurants et des bars à cocktails, ça reste dans le domaine du classique. Mais des hôtels qui se mettent au clubbing, ça c’est nouveau ! Des isolations soniques costaudes et des horaires resserrés permettent de proposer des petites fêtes sans rendre fous les hôtes des chambres du dessus et d’attirer une nouvelle clientèle plus jeune (mais hautement solvable).

La chambre 01 du Pigalle

© NMohadje

Pour marquer son dixième anniversaire d’hospitalité, le Pigalle s’offre une bonbonnière pour noctambules : la Chambre 01 située à deux pas de l’hôtel (les anciens auront reconnu l’adresse de l’ancien Glass). Une déco rouge et chrome lupanaresque signée Gesa Hansen, une ouverture dès le mardi et des DJ sets le week-end jusqu’à 2h. Il ne manque qu’une autorisation de nuit !

Où ? 7 rue Frochot, Paris 9e

Petit Bazar au Grand Mazarin

© Salome Rateaux

En plus d’une nouvelle équipe au bar qui avait gagné un Time Out Award en 2024, le Grand Mazarin a aménagé un miniclub au niveau en dessous. Ouvert du jeudi au samedi, le Petit Bazar reprend la déco hygge pop de Martin Brudnizki. Une bamboche raisonnable (fin à 2h) sous la DA électro-éclectique de Couturier du Son, l’agence d’ambiance de Frédéric Sieuzac (Plaisir de France).

Où ? 17 rue de la Verrerie, Paris 4e

Le Mikado de l’Hôtel Rochechouart

© Jules Nhật

A l’image de l’hôtel des Bains, qui a conservé sa mythique salle carrelée, l’Hôtel Rochechouart à Pigalle cache aussi un dancing en sous-sol. Le Mikado, au nom hérité de son décor nipponisant des années 20 (mikado signifie empereur japonais), a été dépoussiéré par Festen et accueille des fêtes les vendredis et samedis jusqu’à 4h. Le style des DJ invités ? De la house sautillante et grand public

Où ? 55 bd Marguerite de Rochechouart, Paris 9e

Le Bristol After Dark au Bristol

© Le Bristol

Le très feutré bar du Bristol, avec ses moulures, ses étagères remplies d’antiquités et sa cheminée en marbre, opère une métamorphose radicale à partir de 22h du jeudi au samedi. On sort boule à facettes, néons violine et platines pour le Bristol After Dark. La population se rajeunit nettement mais demeure dans le dernier décile des imposables et se trémousse sur de la house pour oublier la taxe Zucman.

Où ? 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e

Le club aux Bains

© Les Bains Paris

L’ancien restaurant-boite, icone des nuits blanches parisiennes version 80s est donc devenu un chic hôtel sous la houlette de Jean-Pierre Marois. Le club carrelé qui a vu passer Joy Division, Suicide (et toute la jet-set) voit sa surface réduite de moitié mais conserve son bassin et continue son apostolat nocturne avec des DJ sets tous les vendredis et samedis.

Où ? 7 rue du Bourg-l'Abbé, Paris 3e