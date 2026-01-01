Quand on rappelle qu’il cause 41 000 décès par an selon l’Inserm (en 2015), l’alcool n’apparaît pas si cool que ça et le Dry January représente une bonne occasion de questionner sa consommation. Les raisons d’arrêter de boire de l’alcool vont du défi presque ludique à l’impérieuse nécessité personnelle, en passant par l’envie de donner un répit à son foie, et elles sont toutes valables ! On vous propose 5 plans pour se faire plaisir durant ce mois (ou plus) d’abstinence. Histoire de supporter les remarques de ceux qui pensent l’ébriété comme la valeur cardinale de l’épicurisme…

Ramener Cravan à la maison

© Cravan

C’est nouveau ! L’immense bar de Saint-Germain propose de ramener chez vous ses créations sans alcool. Les deux recettes conservent le minimalisme et l’épure voulus par Franck Audoux, le créateur de Cravan : Ginger est un pétillant de gingembre et de citron ; Tuileries mixe mélisse, orties et thé vert. Chaque bouteille coûte 17 € et peut servir 5 à 6 verres.

Où ? 165 bd Saint-Germain, Paris 6e

Gastronomiser au Meurice avec le Sobrelier

© Le Meurice Dorchester Collection

À l’occasion du Dry January 2026, Benoît d’Onofrio réinvente les accords entre les assiettes d’Amaury Bouhours du Meurice, ses sobreuvages et des jeux de mots. Vous commencerez ainsi le repas (375 € !) avec un pétillant « Courge de Là » au chasselas, butternut, tagète passion et physalis ; avant un tellurique « Let It Beet » (muscat de Hambourg, shiso pourpre, betterave crapaudine) ou un gourmand « Random Access Memoriz » (riz rond blanc de Camargue, kaki, chicorée, graines de mélilot). Comptez 80 € pour l’accord.

Où ? 228 rue de Rivoli, Paris 1er

Réserver votre soirée au Social Bar

© Social Bar

Ce bar autoproclamé « festif » profite du Dry January pour tenter une petite révolution : arrêter de servir de l’alcool à sa clientèle, pariant que l’ambiance carbure plutôt à la convivialité qu’à l’éthanol. Si l’expérience s’avère concluante pour tout le monde à la fin du mois de janvier, elle pourrait être reconduite définitivement !

Où ? 25 rue Villiot, Paris 12e

Déguster des créations de haute volée au Cambridge Public House

© The Cambridge Public House

Pour tout le mois de janvier, Hyacinthe Lescoët et son équipe emmènent leur pub mixophile dans les contrées du sans-alcool. En partenariat avec JNPR, la marque française de spiritueux sans alcool créée par Valérie de Sutter, ils ont ciselé trois recettes pleines de complexité et d’invention, disponibles uniquement durant le Dry January, comme le Carrot & Gochujang, qui mélange JNPR n°1 (comme un gin), carotte et condiment gochujang, ou Pear & Genmaicha au VRMH (inspiré des vermouths), poire et thé genmaicha.

Où ? 8 rue de Poitou, Paris 3e

Lever le coude au Déjà Bu?, le premier bar sans alcool

© Déjà Bu

En 2022, alors journaliste télé, Sarah Missaoui découvre le sans alcool. Ce sujet de reportage la passionne tellement que, l’année suivante, elle change de carrière et ouvre le premier bar-cave sans alcool de France ! À la carte de Déjà Bu ?, une grosse vingtaine de cocktails (entre classiques et créations, autour de 10 €) pour découvrir la qualité de ces nouvelles boissons 0° (JNPR, Sober…) et, si vous êtes conquis, vous pouvez repartir avec les bouteilles (et la recette du cocktail !).

Où ? 4 rue Popincourt, Paris 11e