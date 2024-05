Cinq plans vraiment cool pour profiter de la Nuit des musées à Paris

En pyjama ou sapé comme jamais, samedi 18 mai, on passe la soirée au musée ! Comme chaque année, la Nuit des musées force les portes de la quasi-totalité des institutions culturelles du pays pour des visites gratuites à la nuit tombée. L’occasion pour les Parisiens d’aller voir Matisse et Ellsworth Kelly à la Fondation Louis Vuitton mais aussi de vivre des moments de grâce dans des espaces muséaux réinvestis. De Montmartre aux Invalides, on a sélectionné nos cinq expériences préférées pour en profiter. On vous laisse en charge de trouver l’after.

Voir un spectacle de cabaret au musée Montmartre

© Teresa Suarez

Au début du siècle dernier, les artistes de la Butte partageaient leur vie entre les ateliers et les cabarets du quartier. A l’occasion de la Nuit des musées, deux des lieux emblématiques de cette ère s’associent : le musée Montmartre et le cabaret Madame Arthur (installé dans l’ancien Divan japonais, qui fête cette année 130 ans d’activité). De 19h à 22h30, quelques-uns des meilleurs performeurs de la troupe du cabaret investiront le musée. L’occasion aussi de découvrir l’atelier de Suzanne Valadon ou l’expo du moment sur le peintre Auguste Herbin. Pour la faim (et la soif), le Café Renoir, avec sa verrière donnant sur le jardin d’hiver, restera ouvert.



Où ? 12 Rue Cortot, Paris 18e

Quand ? De 19h à 22h30, gratuit, sans réservation (venez tôt !)

Ecouter un DJ set sauvage au musée de la Chasse et de la Nature

© DR

Voici le plan le plus sauvage de cette Nuit des musées : la team du disquaire Dizonord s’installe dans la jolie cour du musée de la Chasse et de la Nature pour explorer sa collection de vinyles audionaturalistes (oui). Le concept : un “ornithomix” avec des chants d’oiseaux donc (et du Mr. Oizo ?) qui plongera l’hôtel particulier du Marais dans une ambiance de forêt tropicale de 19h à minuit. Une façon de faire écho à l’exposition de Tamara Kostianovsky et à ses sculptures textiles d’oiseaux haute couture que vous pourrez découvrir gratuitement ce soir-là.

Où ? 62 rue des Archives, Paris 3e

Quand ? De 19h à 00h (dernière entrée 23h30), gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Entrer en transe au musée d’Art moderne

© Christophe Raynaud de Lage

Ça bouge au musée d’Art moderne ! Samedi soir, deux toiles mythiques des collections permanentes deviendront le décor de danses et performances proches de la transe. Orchestrée par le chorégraphe franco-marocain Fouad Boussouf, la soirée sera l’occasion d’avoir un aperçu de ses dernières créations. Devant La Danse d’Henri Matisse, sept danseurs présenteront un extrait de Kalthoum, hommage à la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum, entre danse orientale et contemporaine. Dans la salle Dufy, c’est La Fée Électricité qui deviendra la toile de fond de l’expérience tribale de Fêu. Les expos temporaires resteront fermées mais vous pourrez en profiter pour découvrir la carte blanche à Ari Marcopoulos, figure majeure du skate et de l’underground new-yorkais.

Où ? 11 Avenue du Président Wilson, Paris 16e

Quand ? Plusieurs créneaux de 19h à 22h15, gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Participer à une course au musée du Louvre

© Musée du Louvre / Nicolas Bousser

Photocall, concert, course de lenteur ou lutte gréco-romaine… Dès 18h, le musée du Louvre ouvre ses portes à tous gratuitement pour des rendez-vous improbables. Cour Puget, le duo Birds on a Wire donnera un concert acoustique faisant écho aux œuvres du peintre flamand Van Eyck. Dans la galerie des Chasses de Maximilien, vous pourrez participer à une course de lenteur au milieu des tentures : le gagnant sera le dernier à franchir la ligne d’arrivée. Au studio, toute une panoplie d’activités sera proposée, entre tir à l’arc, photocall et fabrication de couronnes… Un programme olympique.

Quand ? De 18h à 23h Réservation obligatoire sur le site



Danser le break aux Invalides

© Break Dance Crew

Alors qu’il présente en ce moment l’exposition Duel, sur l’art du combat, le musée de l’Armée poursuit sur sa lancée pour la Nuit des musées. Au fil de la soirée, trois battles et représentations de breakdance interactives viendront animer la salle Turenne, au sein de l’hôtel des Invalides. Une façon de mettre en avant la nouvelle discipline olympique à quelques semaines des Jeux. Si vous préférez remuer vos méninges que vos mollets, allez défier les médiateurs du musée au fil des collections à travers diverses énigmes, jeux d’adresse et de hasard. Que le meilleur gagne !

Où ? 129 rue de Grenelle, Paris 7e

Quand ? De 19h à minuit. Réservation en ligne sur reservations@musee-armee.fr et sur place le soir même en fonction des places disponibles