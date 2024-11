5 tea times fastueux en attendant Noël

La Grande-Bretagne nous a apporté les Spice Girls, la joie de les battre au rugby et désormais le tea time. Cette habitude de se retrouver – pas forcément à cinq heures ! – autour d’une tasse de thé et d’un assortiment de gourmandises est devenue, de part et d’autre du Channel, l’occasion pour les chef.fe.s pâtissiers de montrer l’étendue de leur talent dans le volume réduit d’une petite bouchée. Pour ce mois de décembre, cinq adresses luxueuses proposant une parenthèse aussi cosy que gourmande sont apparues sur nos radars. En attendant la bûche !

Saint James

© Saint James



Un goûter lové dans un étonnant château caché du 16e arrondissement, ça ne se refuse pas ! Entouré des rayonnages du bar-bibliothèque, vous allez pouvoir découvrir le grand talent de la jeune cheffe pâtissière Coline Doussin (25 ans !) : audacieux club-sandwich escorté d’un sorbet au thé vert et à la poire Williams, édredonesque maritozzo brioché, saint-honoré floral supplément croustillant, ou encore une fraîche pavlova aux agrumes. Et pour digérer, une promenade dans le grand jardin de l’hôtel.

Quand ? De 15h à 17h

Où ? 5 Pl. du Chancelier Adenauer, Paris 16e

Combien ? 65 €

Lucas Carton

© Le Photographe du Dimanche



Après 10 ans passés à régaler Londres, le pâtissier Sylvain Goujon vient s’occuper des becs sucrés français au Lucas Carton. Dans la splendide salle Majorelle du mythique restaurant, défilent, tels les horse guards devant Buckingham, scones électrisés au lemon curd et à la confiture de canneberges acidulées, tarte tatin au macis et à la bergamote, chocolat à la marjolaine et à la mûre… Carton plein.

Quand ? Tous les samedis après-midi à 15h ou 16h

Où ? 9 place de la Madeleine, 75008 Paris

Combien ? 50 €

Ritz



© PAM Studio

Pour cette fin d’année, le palace mythique de la place Vendôme déploie, sous les moulures dorées à la feuille du salon Marie-Louise, son « tea-time impérial » au tarif émirati. Bercé par les accords éthérés d’une harpe, vous allez savourer les bouchées salées du chef exécutif Jérôme Legras (croustillant aux truffes, blinis au caviar, soufflé au comté) et celles sucrées du chef pâtissier François Perret (crêpes suzette minute, feuilleté aux pommes, soufflé de chocolat…). Le tout accompagné de café ou de thé d’exception et d’une coupe de champagne Barons de Rothschild Réserve Ritz Brut ou Rosé.

Quand ? Du 30 novembre au 5 janvier, les week-ends à 13h30 et 16h30

Où ? 15 place Vendôme, Paris 1er

Combien ? 175 €

Le Peninsula

© Peninsula

Dans la salle de bal rococo héritée de l’ancien hôtel Majestic, vous allez pouvoir profiter d’un prestigieux tea time orchestré à quatre mains par la cheffe pâtissière Anne Coruble et le chef David Bizet. Au menu, un mélange sucré-salé de haute volée : butternut confit et chèvre frais, tartelette aux topinambours et truffe noire, bao au homard mais aussi tarte à la vanille et miso blanc, religieuse noisette, profiterole à la cardamome. Sans oublier le démoniaque chocolat chaud, plus satiné qu’un kimono en soie sauvage.

Quand ? Du 1er au 31 décembre 2024, du lundi au samedi, de 15h à 18h

Où ? 19 Av. Kléber, Paris 16e

Combien ? 85 € / 105 € avec une coupe de champagne

Drugstore

© Isadlf

Dans le mercato feutré du tea time, le Drugstore s’impose tranquillement pour cette saison 2024 en alignant deux superstars. Eric Fréchon, récemment parti du Bristol, s’est occupé du salé (madeleine tiède au parmesan, salmon roll, un mini sandwich à la farce de volaille, truffe et foie gras) et Jeffrey Cagne s’est penché sur les bouchées sucrées (Saint-Honoré au caramel croustillant, tartelette aux pistaches et éclair chocolat). Et pourtant ce n’est pas le plus cher de la sélection !

Quand ? Tous les jours de 15h à 19h

Où ? 133 avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS

Combien ? 49€