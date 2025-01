Fondée il y a dix ans pour venir en aide aux personnes exilées au cœur de la Jungle de Calais, l’association Utopia 56 œuvre désormais aux quatre coins de l’Hexagone pour leur offrir un accueil digne, dans le respect de leurs droits. Ce week-end, ils organisent leur premier festival à Paris, comme une chambre d’écho à leurs missions et idées. Un événement festif et militant à vivre sur deux jours, les samedi 11 et dimanche 12 janvier, pour commencer l’année sur de bonnes bases. Ça se passe dans tous les espaces du Point Ephémère, et le moins qu’on puisse dire, c’est que la programmation est à la hauteur des convictions de l’association.

Table ronde, concerts, tombola solidaire…

A l’origine du projet, l’envie de fédérer autour d’une idée : la « crise migratoire » est avant tout une crise de l’accueil. Pour ouvrir la discussion, une expo entre illustrations et photographies est à découvrir tout au long du week-end, qui sera également ponctué de projections et tables rondes. L’une d’entre elles, animée par Victoire Tuaillon (le podcast Le Cœur sur la table), posera la question de la place des femmes au sein des populations exilées.

De nombreuses activités sont également prévues, du stand de strass au coin tatouage en passant par l’atelier de danse. En soirée, concerts et DJ sets s’enchaîneront jusqu’à 3h le samedi et 23h le dimanche, avec des artistes engagés : D3MOR (fondateur de Radio Flouka), Bagarre (en DJ set), Claudie, St Graal, The Odds… En 2025, on se mobilise dans le respect, la joie et la bonne humeur.

Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e.

Quand ? 11 et 12 janvier 2025.

Combien ? à partir de 15 € la journée - sur billetterie.