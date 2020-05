ConfinementLecture : vingt éditeurs mettent en ligne gratuitement leurs bouquins

L’union fait la force ? C’est en tout cas le mantra du diffuseur e-Dantès, qui s’est associé depuis le début de la crise à une vingtaine de micro-éditeurs (Métailié, La Belle Colère, Charleston, Flamant noir, Mnémos, ActuSF, Bragelonne, Jouvence, Leduc.s, MxM Bookmark, Anne Carrière, Sharon Kena, Le Verger Editeur, L’Atalante, le label de livres audio Hardigan, Évidence éditions, L’Homme Sans Nom, Le Nouvel Attila, Alter Real, Les Moutons électriques) pour vous offrir une sélection d’e-books et de livres audio. Pour en profiter, c’est assez simple : il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site en rentrant son p’tit mail. La suite ? Vous recevrez tous les jours la liste des livres à télécharger. Et au vu de la variété des éditeurs, elle s’annonce plus éclectique que jamais !