Vous allez désormais pouvoir zieuter le trophée de la Ligue des Champions exposé au Parc des Princes

Admirer la coupe à la maison ! Après avoir été remportée le 31 mai, puis fièrement exhibée par les joueurs dans les rues de Paris, voilà que la Coupe aux grandes oreilles trône depuis hier, mardi 22 juillet, dans l’armoire à trophées du Parc des Princes. Ce trophée, une réplique de l’original façonnée par le Suisse Jürg Stadelmann en 1967, est toisé à 74 centimètres de haut, pesant environ 7,5 kilos. Pour la zieuter et la prendre en photo, vous devrez prendre un billet (25 € tout de même) pour le Stadium Tour, cette visite du Parc passant par les vestiaires, loges VIP, tunnels des joueurs, bancs des remplaçants et donc la salle des trophées, plus prestigieuse que jamais.

Toujours plus de PSG



Le PSG en sons

Il y a les chants des ultras et les ultras qui chantent. Et qui rappent surtout. Depuis les années 1990, les rappeurs (souvent les hommes, oui) franciliens n’ont cessé de clamer leur amour du PSG, célébrant ses couleurs et ses joueurs à longueur de 16. On vous a fait une playlist de 23 sons à balle de refs parfois techniques, entre têtes d’affiche et figures de l’indé.

Le PSG en onze maillots mythiques

Depuis le 31 mai, le PSG a ajouté sa première étoile européenne – celle de la C1, on s’entend – sur son maillot. En attendant une seconde étoile, on a décidé de faire marcher la boîte à souvenirs avec onze liquettes mythiques ayant marqué l’histoire du vestiaire parisien.