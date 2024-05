Course, lutte, tir à l'arc... le Louvre en forme olympique pour la Nuit des musées

Le 18 mai dès 18h, le musée du Louvre va ouvrir ses portes à tous gratuitement pour des rendez-vous improbables. Dans la galerie des Chasses de Maximilien, vous pourrez participer à une course de lenteur au milieu des tentures : le gagnant sera le dernier à franchir la ligne d’arrivée. Au studio, toute une panoplie d’activités autour de l'olympisme sera proposée, entre tir à l’arc, fabrication de couronnes de la victoire et photo sur le podium… Mais aussi un initiation à la lutte greco-romaine avec des champions ! Et sinon pour un moment plus cérébral, le duo Birds on a Wire donnera, Cour Puget, un concert acoustique faisant écho aux œuvres du peintre flamand Van Eyck.



