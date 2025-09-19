Inauguré en 1926 comme grand magasin élégant par l’entrepreneur hambourgeois Max Emden, ce temple du commerce avait mis plus de dix ans à voir le jour. Il s’était installé à la place de l’ancien cinéma Apollo, déménagé un peu plus loin sur le Nagykörút, dans l’hôtel Royal (aujourd’hui le Corinthia).

Plongée dans l’histoire mouvementée du Corvin Palace : d’un grand magasin moderne à un ruin bar, avant de renaître en haut lieu du divertissement après avoir traversé guerres et bouleversements.

Le grand magasin d’origine

Œuvre la plus marquante de l’architecte Zoltán Reiss – connu par ailleurs pour ses immeubles résidentiels dans ce quartier dense de Pest – le Corvin Palace adopte un style néoclassique. Sa façade est ornée de statues signées par deux sculpteurs majeurs, Szigfrid Pongrácz et Ö Fülöp Beck, dont les créations figuraient déjà dans les premiers numéros de la revue culturelle Nyugat dès 1908.

© Flanek-Falvay-Kováts / Fortepan

À Noël 1926, à l’angle du Nagykörút et de la Rákóczi út, un autre jalon de la modernité est posé : le premier feu tricolore de Hongrie entre en fonction. L’installation est alors actionnée manuellement par un policier grâce à un système de cordes. L’expression « villanyrendőr », littéralement « policier électrique », est restée dans le langage courant pour désigner les feux de circulation.

À l’intérieur, le Corvin Palace incarnait la modernité. Derrière sa façade monumentale, quatre étages de boutiques et de services attiraient des milliers de visiteurs venus de toute la Hongrie – les gares de Keleti et Nyugati étant accessibles en quelques arrêts de bus ou de tram, comme encore aujourd’hui. Dans un vaste hall vitré, on pouvait acheter des billets de théâtre, se faire tirer le portrait ou s’attabler pour un déjeuner, avant de prolonger la sortie autour d’un café.

En 1931, Max Emden y installe le tout premier escalator du pays, un symbole de progrès qui assoit définitivement le prestige du Corvin Palace face à ses concurrents.

© Fortepan / Budapest Metropolitan Archives / Photos of the Department of Urban Planning and Architecture

Ruines et renaissance

Bombardé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, le Corvin Palace se retrouve au cœur des affrontements de l’insurrection hongroise de 1956, concentrés autour du bâtiment voisin de Magyar Rádió.

Dix ans plus tard, une décision controversée marque l’histoire du lieu : le recouvrir d’une enveloppe en aluminium. Une solution jugée peu élégante, en total décalage avec l’esthétique néoclassique d’origine, révélée trente ans plus tôt.

Dans les années 1980, Budapest change de rythme. Les nouveaux grands magasins et, bientôt, les centres commerciaux détournent les foules de la place Blaha Lujza, reléguant le Corvin Palace à l’arrière-plan.

© MAIN PHOTO / Fortepan

Alors que la place entourant le Corvin Palace semblait figée dans le temps, une nouvelle scène urbaine émergeait tout près, dans le quartier juif : les ruin bars. Ces bars à la déco bricolée et insolite investissaient des lieux improbables, souvent d’anciens immeubles résidentiels laissés vides, et transformaient le 7e arrondissement en épicentre de la fête.

Mais le spot le plus inattendu ouvrit de l’autre côté de la Rákóczi út, dans le 8e arrondissement, en décembre 2007 : le Corvintető, littéralement « le toit du Corvin ». Installé au sommet du Corvin Palace, ce club et DJ bar devint vite un rendez-vous estival incontournable. Les fêtards y sirotaient un verre face au coucher de soleil sur la gare de Keleti, en attendant que le DJ lance la nuit.

L’expérience relevait presque du surréalisme. Pour atteindre le toit, il fallait emprunter l’ancien monte-charge, grinçant à chaque étage, où un employé en uniforme proposait un verre tiré de sa malle remplie de mini-bouteilles, pendant que l’ascenseur passait devant les anciens rayons où l’on venait autrefois acheter un manteau d’hiver ou une poêle flambant neuve.

Une fois arrivé, on découvrait un immense bar dont le comptoir, le plus long de Budapest, ne désemplissait jamais. Jusqu’en 2018, le Corvintető a régné sur les nuits de la capitale. Précurseur, il inventait une nouvelle façon de faire la fête, loin des copies pâlichonnes de romkocsma qui fleurissaient dans le 7e arrondissement.

La grande réouverture

Sa fermeture annonça la transformation de toute la place Blaha Lujza. Là où se dressait autrefois le Théâtre national, avant l’arrivée du métro dans les années 1960, on planta des arbres, on installa des bancs, une fontaine, et des statues en hommage à de grands artistes. Le Corvin Palace, lui, fut enfin débarrassé de son revêtement d’après-guerre, laissant réapparaître l’élégante silhouette néoclassique d’antan.

© Time Out Market / Corvin Palace

En 2023, le Corvin Palace, intégralement restauré, a retrouvé sa splendeur d’antan – et ses cinq étages, dont un en sous-sol. Désormais, il abrite à la fois commerces, bureaux et, surtout, le Time Out Market Budapest. Sous ce toit chargé d’histoire se rassemblent les meilleurs chefs, restaurateurs, brasseurs et vignerons du pays, avec une programmation culturelle de grande envergure. Au printemps 2026, l’ancien toit-terrasse reprendra vie pour renouer avec les soirées en plein air.

Cette ouverture ne signe pas seulement la renaissance du Corvin Palace : elle hisse Budapest au rang des grandes villes du réseau Time Out Market – Barcelone, New York, Sydney ou encore Lisbonne.

En parallèle, la chaîne munichoise Ruby Hotels investira quatre étages du bâtiment pour y développer un hôtel de 181 chambres, avec espaces de travail intégrés, dont l’inauguration est prévue fin 2026. Un siècle après son ouverture, le Corvin Palace boucle la boucle : service au public et luxe urbain, fidèles à son ADN originel.