Daniel Buren dévoile une nouvelle installation spectaculaire à Paris

L’artiste Daniel Buren, connu pour ses fameuses colonnes du Palais-Royal, dévoile une nouvelle installation monumentale dans le 17e arrondissement.

La Rédaction
Daniel Buren réinvente la rue des Acacias avec une œuvre monumentale
© DB ADAGP - Stéphane ABOUDARAM
Il y a tout juste soixante ans, en 1965, Daniel Buren découvrait au Marché Saint-Pierre un tissu rayé blanc et coloré destiné aux stores, devenu depuis son motif fétiche.

© DB ADAGP Stéphane ABOUDARAM

Daniel Buren transforme la rue des Acacias en œuvre d’art à ciel ouvert

Ce 24 octobre, à la demande de Reiffers Initiatives, l’artiste, qui a durablement marqué le paysage parisien avec ses Colonnes du Palais-Royal, imagine une nouvelle œuvre monumentale : « La Façade aux acacias ». Pensée pour célébrer les cinq ans du programme de mentorat du fonds de dotation, elle s’intègre au projet de réaménagement de la rue des Acacias, une artère paisible du 17e devenue, le temps d’une installation, un manifeste artistique à ciel ouvert.

Visible depuis la rue, cette nouvelle oeuvre recouvre l’ensemble de l’immeuble de Reiffers Initiatives d’une succession de triangles isocèles composés des fameuses bandes blanches de 8,7 cm qui ont fait la signature de l’artiste. Buren joue ici avec la structure du bâtiment, transformant la façade en surface picturale découpée en diagonales, escaliers et zigzags, dans une continuité visuelle entre la vitrine et le sommet de l’édifice.

© DB ADAGP Stéphane ABOUDARAM
