Dans le 11e, une pétition pour sauver une piscine Art déco vieille de 140 ans

C’est qu’elle en a connu des plats et des saltos depuis sa construction en 1886. Mais ça pourrait malheureusement bientôt être de l'histoire ancienne : les usagers viennent d’être informés de la fermeture imminente de la mythique piscine Oberkampf, avec une évacuation définitive du bassin le 28 février. Pour sauvegarder ce bassin labellisé Espace Form (hors réseau municipal), un collectif de nageuses et de nageurs ont adressé une pétition à Anne Hidalgo, qui a déjà recueilli pas loin de 4 000 signatures.

La raison de la fermeture annoncée est malheureusement assez limpide : le bail des gérants n’a pas été renouvelé. Le futur est très flou, le proprio pas vraiment connu, et plusieurs hypothèses sont imaginées, dont la possible destruction du bâtiment. Et ça, ce serait vraiment dommage. Car ce bassin type Art déco possède un caractère architectural assez unique, entre son bassin en L, ses coursives, ses cabines en surplomb et ses murs tapissés d’émaux bleus et jaunes. Ensuite, il y a l’usage qui en est fait. Si l’accès est certes loin d’être donné (comptez 20 € le cours découverte), le bassin accueille aussi bon nombre de scolaires, avec pas moins de huit établissements concernés.

Mais alors, quels moyens pour empêcher le bassin de couler ? Dans une vidéo du Parisien, François Vauglin, le maire du 11e, a déjà actionné deux leviers : « Nous avons voté au conseil municipal du 11e un vœu demandant la protection de cette piscine au sens de l’urbanisme et j’ai écrit à la ministre de la Culture pour que l’Etat envisage le classement au titre des Monuments historiques de cet endroit tout à fait unique. » Bon bah Roselyne, il est désormais temps de se mettre à l’eau !