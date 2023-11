Dans le 6e, une expo photo pour aider à la reconstruction d’un village en Ukraine

Le dimanche 12 novembre, une sélection de sublimes photographies de 25 artistes va être présentée à la galerie Géraldine Banier, à deux pas des Beaux-Arts de Paris. Derrière ce projet : le collectif Spilka, mené par de jeunes créatifs ukrainiens installés à Paris. Toutes les photos seront vendues en édition limitée, et à prix doux, pour aider à la reconstruction du village de Korolivka, en Ukraine. Laissé en ruines après sa libération en avril 2022, ce village de la région de Kiev a été l’un des plus touchés par les bombardements russes au début de la guerre. Une occasion privilégiée d’aider à sa reconstruction, en participant à la rénovation de son école tout en découvrant le travail de jeunes artistes ukrainiens (et du monde entier) bourrés de talent.

Watermelon paradise © Yegor Parker

Les photos ? 45 images d’artistes d’Ukraine (et d’ailleurs) emplies de douceur, de lumière et d’espoir. Pas d’images chocs ni de sensiblerie : il s’agit d’adopter le regard de l'innocence, en dépit des décombres, et de recréer une forme de safe place au sein de la galerie, où vous pourrez également goûter à des spécialités ukrainiennes. En plus de l’expo, un atelier de linogravure (de 13h à 18h) vous attend, ainsi que des performances de DJ (entre 11h et 13h, puis entre 18h et 21h).

Où ? galerie Géraldine Banier, 54 rue Jacob, Paris 6e.

Quand ? le dimanche 12 novembre 2023.

Combien ? entrée gratuite / tirages photos entre 50 et 300 €.