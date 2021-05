David Hockney s’installe au Musée de l'Orangerie le temps d’une expo

Scoop ! Alors que le Centre Pompidou lui consacrait une énorme exposition en 2017, sur fond de couleurs explosives et de maxi-toiles de piscines, le maître de la peinture british David Hockney s’expose cette fois-ci au Musée de l’Orangerie. Et célèbre sa nouvelle terre d’accueil : la Normandie. Du 13 octobre 2021 au 14 février 2022, l’artiste et ses 83 balais présentera A Year in Normandie, une compilation de ses derniers travaux chantournés dans l’ouest de la France.

Présentée dans la grande galerie du musée de l’Orangerie, l’expo A Year in Normandie vous offrira la possibilité de zieuter une longue frise de 80 mètres de long, nous rappelant les mythiques Nymphéas de Claude Monet, également hébergées dans le même musée. Si on n’en sait pour l’instant pas beaucoup plus sur l’expo, ses derniers travaux dans le Pays d’Auge laissent augurer quelques pistes (très) prometteuses… Et terriblement proustiennes : l’artiste, qui a installé son atelier dans une grange pendant le confinement, a bossé (à l’Ipad !) sur le passage du temps et l’arrivée des quatre saisons, peints comme un long et magnifique récit.

Avec notamment, comme aperçu à la galerie Lelong il y a quelques mois, de magnifiques œuvres retraçant l’arrivée du printemps et de l’été : des pommiers et poiriers du jardin, des maisons à colombage, des villages typiques de la région… Le tout faisant superbement écho aux artistes hollandais Rembrandt et Van Gogh, entre jeu de lumières et quiétude de la nature - honnêtement, c’est pop et c’est très beau. On a hâte.