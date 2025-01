Ils ont troqué les voyages en RER par des vols en jets, les apparts dans des barres par des villas de 32 pièces et les contrefaçons des puces par des pièces de couturiers, mais dans le cœur des stars du sport ou du rap, rien ne va remplacer leur amour du kebab. Ce sandwich plus chargé qu’un trois-feuilles, c’est la madeleine de Proust sauce samouraï de la banlieue. Pas cher, nourrissant, toujours dispo, le kebab a le bon goût de l’adolescence, de la convivialité et de l’authenticité. Une dose de rappel de simplicité pour ces VIP de la vie avant de repartir vers un autre fuseau horaire.

Booba chez Everest



« J’représente la banlieue comme un grec-frites », lâchait Booba en 2006 dans son « Duc de Boulogne ». Autant dire que le rappeur prend très au sérieux la question du kebab. Son comptoir favori n’est pas un secret, il s’agit de l’Everest à Boulbi. Il y a même tourné le clip Salade Tomate Oignons où il chante autour de la broche !

Où ? 24 Av. du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt

Mafia K'1 Fry (et Benzema) chez Coco



Ce petit comptoir calé en bas des tours de la cité Gravier à Vitry a été le lieu de rendez-vous de toute la Mafia K’1 Fry. Kery James, Rim’K, OGB… ont usé leur survêt’ ici (peut-être en attendant les sons de DJ Mehdi). Rohff y a même traîné un certain Karim Benzema. Une photo en atteste ! Le lieu apparaît longuement dans la vidéo de Pour Ceux en 2003. Et où s’est passée la fête des 20 ans du morceau ? Bah chez Coco !

Où ? 165 Av. Rouget de Lisle, 94400 Vitry-sur-Seine

Offset et Rick Ross chez Luks

© The Parisian Sniper



Comment ces deux gros noms du rap ricain (et leurs 45 millions d’abonnés) se sont retrouvés à débouler à quelques semaines d’intervalle dans ce kebab, mystère et attaché de presse ? Le fait qu’il soit situé dans le 8e a dû jouer… Un kebab pour Américains mais un kebab quand même !

Où ? 22 Rue de Ponthieu, 75008 Paris

Wembanyama chez 129

© Le 129



La vedette de ce kebab ? Un poulet tandoori plus rouge qu’un maillot des Bulls, mais c’est bien les Spurs qui ont débarqué à Nanterre, menés par Victor Wembanyama, le 26 janvier. Le Français voulait leur faire découvrir son « kebab préféré ». Bon, en fait, cette adresse n’existait pas quand il jouait juste à côté (jusqu'en 2021) et on imagine qu’il a dû connaître celle, historique, du 129 rue Gabriel Péri à St Denis. Cela reste un superbe geste technique de faire asseoir trois basketteurs à une même (mini) table !

Où ? 142 Bd des Provinces Françaises, 92000 Nanterre