Déconfinement à Paris : voici le calendrier du retour progressif à la normale

Enfin ! On en sait un peu plus sur le déconfinement progressif que nous allons vivre dans les prochains jours, du 3 mai au 30 juin 2021. Dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale ce 29 avril 2021, Emmanuel Macron a dévoilé son plan de réouverture. Couvre-feu, restaurants, bars, musées, ciné : un jeu de l'oie en 4 étapes.

1ère étape : Lundi 3 mai :

Youpi ! Désormais quand vous mettrez un pied dehors, plus besoin de refaire chaque jour cette attestation qu'on ne vous réclamait jamais. Levée des restrictions de déplacement en journée, y compris des restrictions interrégionales ! En clair : vous allez pouvoir aller claquer la bise à votre cousine à Marseille (on rigole, gardez vos distances de sécurité). Le reste ? Rien ne change par rapport à ce que le gouvernement avait déjà annoncé : collèges et lycées rouvriront totalement ou partiellement. Les commerces aujourd’hui fermés le resteront. On continue le télétravail si possible.

2e étape : Mercredi 19 mai :

Alleluia ! Le couvre-feu est repoussé de deux petites heures (à 21 h, retour au bercail). C'est toujours ça de gagné. Mais surtout, les commerces, terrasses, musées, salles de cinéma, théâtres et autres lieux de spectacle avec public assis réouvrent, moyennant des jauges limitées. Six personnes par tablée en terrasse, et dans la limite de 800 spectateurs en intérieur, et 1000 à l’extérieur pour les salles de spectacle. Les rassemblements de plus de dix personnes resteront interdits dans la capitale (contre six aujourd'hui). Il sera de nouveau possible de faire du sport, à l’extérieur comme à l’intérieur (piscines etc, sauf salles de sport). Les stades de football et autres établissements sportifs pourront rouvrir, avec la même jauge que les lieux de spectacle. Avec toujours la priorité au télétravail.

3e étape : Mercredi 9 juin :

C'est la teuf ! Le couvre-feu passe à 23 h ! Cafés et restos pourront rouvrir entièrement cette fois, et non plus seulement en terrasse, toujours avec une limite de 6 personnes par table. Les salles de sport, ces grandes oubliées, pourront à nouveau accueillir du monde. Sous réserve d’avoir un pass sanitaire, les lieux de cultures et établissements sportifs pourront rentrer jusqu’à 5000 personnes, de même que les salons et les foires. Les touristes étrangers se rendant en France devront montrer patte blanche et présenter un pass sanitaire. Le télétravail, lui, sera "assoupli".

4e étape : Mercredi 30 juin :

Fin du game. Et de la pression du couvre-feu, définitivement levé. Moyennant un pass sanitaire, il sera possible de participer à des événements de plus de 1000 personnes, en extérieur ou à l’intérieur (coucou les festivals !). Selon la situation sanitaire locale, les jauges seront revues, voire levées, lors des rassemblements et dans les établissements ouverts.

A noter que ce calendrier pourrait être modifié, dans certains départements où le taux d’incidence serait trop élevé (supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants) ou si les services de réanimation se trouvaient proches de la saturation. Pour rappel, à Paris, on est actuellement à 441 cas pour 100 000 habitants...