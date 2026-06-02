Découvrez (gratuitement) à quoi ressemblait Paris en 1970 !

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris dévoile des images amateurs d’une ville en train de basculer vers la modernité.

Des voitures colorées et des façades lépreuses, des commerces partout et des téléphones nulle part, Belleville en destruction et le Périphérique en construction… Paris était-ce mieux avant ? Vous allez pouvoir juger sur pièces avec cette expo à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris intitulée « C’était Paris en 1970 ».

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Toutes les photos mises en avant proviennent du concours éponyme lancé par la Fnac et la ville il y a 56 ans (avec Henri Cartier-Bresson et Jacques-Henri Lartigue dans le jury, la classe !). Les 2800 participants inscrits, tous amateurs, ont alors sillonné la capitale pour en faire un portrait populaire qui s’attarde autant sur les monuments célèbres que les travaux de voirie. Voilà un témoignage précieux, par son ampleur (il y a eu 100 000 photos de prises !) et sa simplicité, d’une ville en pleine mutation, s’ébrouant d’un passé ouvrier pour plonger la tête la première dans une certaine idée de la modernité, celle du tout-voiture, des tours vitrées et des autoroutes urbaines. Vu depuis le Paris opulent et bourgeois de 2026, le contraste est saisissant !

© DR Les Halles à Paris



A noter qu’en marge de l’exposition, des conférences vont être organisées autour de l’urbanisme comme le 3 juin à 19h sur « Le Marais, entre îlot insalubre et secteur sauvegardé », « Photographier la "Reconquête de Paris" » le 10 juin ou « Automobile et transformation des mobilités parisiennes » le 24 juin.

Où ? 24 rue Pavée, Paris 4e

Quand ? du lundi au samedi de 10h à 18h jusqu’au 7 octobre 2026