Dès ce week-end, un festival gratuit place du Châtelet réunit des chorégraphes de génie

Tous les week-ends pendant un mois, le Festival de la Place fait sortir le théâtre dans la rue. Au programme, des spectacles inédits et gratuits d’Hofesh Shechter ou de (LA)HORDE. On vous dit tout !

Ce week-end, le théâtre de la Ville 2.0 (r)ouvre ses portes… vers l’extérieur ! Après sept ans de travaux, le théâtre de la place du Châtelet reprend le nom de théâtre Sarah-Bernhardt (qu’il portait au début du siècle dernier, lorsque la comédienne s’y produisait) et compte bien regagner une popularité équivalente à celle de ce “monstre sacré” du théâtre français.

Pour retrouver et élargir son public, l’institution sort littéralement de ses gonds pour investir la rue avec une programmation participative, gratuite et premium. Dès samedi, et pendant plus d’un mois, des créations chorégraphiques contemporaines, battles hip-hop, ateliers, concerts et autres réjouissances se joueront chaque week-end entre le hall du théâtre, réinventé en agora populaire, le square Saint-Jacques et la place du Châtelet.

Le highlight de l’événement ? Quatre représentations gratuites et ouvertes à tous (sans réservation) du spectacle Contemporary Dance 2.0 du chorégraphe israélien Hofesh Shechter, dont vous avez peut-être découvert le travail dans le film En Corps de Cédric Klapisch. Entièrement repensée pour être jouée en plein air, la pièce, tout imprégnée de l’énergie bouillonnante de la danse club, est à (re)découvrir absolument samedi 9 et dimanche 10 septembre, à 12h15 et 20h30.



Pour les teufeurs aguerris, la soirée continuera le samedi avec une block party hip-hop d’anthologie. Le dernier week-end du festival, du 7 au 8 octobre, promet aussi de marquer les esprits, avec deux spectacles du collectif (LA)HORDE, et une “Veillée” spectaculaire de plus de 24 heures à l’intérieur du théâtre… On vous en dit plus très bientôt !