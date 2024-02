Des clichés iconiques de Robert Mapplethorpe présentés sous un nouveau jour chez Thaddaeus Ropac

Robert Mapplethorpe voit double. Au mois de mars, 46 clichés du photographe seront présentés pour la première fois par paires à la galerie Thaddaeus Ropac du Marais. Une idée d’Edward Enninful, ancien red chef du British Vogue et grand admirateur du sensible et sulfureux portraitiste américain. A l’image des doubles pages des magazines, l’exposition raconte une confrontation : d’images, de tons, d’idées. C’est à découvrir absolument (et gratuitement) du 2 mars au 6 avril prochains.

Mapplethorpe et son double

Lisa Lyon, 1982 | Arnold Schwarzenegger, 1976 © Robert Mapplethorpe Foundation - Thaddaeus Ropac

Génie du nu (principalement masculin) et photographe de mode, virtuose du noir et blanc, fasciné par les fleurs comme par les pratiques SM, Mapplethorpe aime jouer avec le contraste et les contraires. D’où cette envie du journaliste de poser un regard duel sur son travail en faisant dialoguer des images, toutes piochées dans la collection de la Robert Mapplethorpe Foundation, pour les amener à trouver une certaine harmonie dans la dissonance. Double trouble.

Où ? Thaddaeus Ropac Paris Marais, 7 rue Debelleyme, Paris 3e.

Quand ? du 2 mars au 6 avril.

Combien ? gratuit !