Des machines à trips psychédéliques vous attendent pour décoller dans une galerie du Marais

On avait pu tester sa dernière installation immersive, l’impressionnant The Oracle, au Silencio Ibiza cet été. Et vu le profond et durable sentiment d’étrangeté qu’elle avait laissé sur nous, on ne s’est pas fait prier pour aller découvrir la nouvelle expo de Dan Ghenacia dans le Marais. A la Sobering Galerie, l’artiste et DJ français, membre du trio Apollonia, présente ces jours-ci un ensemble d'œuvres brillantes (dans tous les sens du terme) comme autant de micro-trips psychédéliques. Le projet ? Vous faire perdre pied avec la réalité et vous donner accès à de nouvelles dimensions… Tout ça les yeux fermés.

Itinéraire

The Mirror, Dan Ghenacia, Sobering Galerie

Au rez-de-chaussée, une série de hublots ouverts sur d’autres cieux fait office de warm-up avant que le voyage ne démarre sous la terre. Au sous-sol de la galerie, de drôles de machines attendent le visiteur en clignotant doucement. Deux expériences sont proposées : The Clock, première création de l’artiste, et The Mirror. Dans un savant mélange de fréquences lumineuses et sonores orchestrées par Dan Ghenacia et ses acolytes (dont un neuroscientifique), les machines offrent différents programmes (de 5 à 20 minutes) supposés vous mettre dans différents états – des expériences à vivre intimement, au casque.

Destination

The Clock, Dan Ghenacia, Sobering Galerie

Que l’on choisisse de se détendre ou de prendre un gros shoot de dopamine, le fonctionnement reste le même : les lumières colorées des multiples ampoules de la machine dansent sur nos paupières closes pour projeter dans notre esprit un envoûtant kaléidoscope d’images psychédéliques. Avec The Clock, l’expérience est bluffante : on s’imagine presque instantanément dans un genre de vaisseau spatial, projeté à la conquête d’un univers obscur (notre esprit, en fait). Et si vous voulez repartir avec un souvenir, The Mirror vous permet de cartographier ce que vous avez ressenti pendant l’expérience à travers un « mind art » généré en direct à l’aide d’un casque de méditation hacké par l’artiste. Fly safe !

Où ? Sobering Galerie, 87, rue de Turenne, Paris 3e.

Quand ? jusqu’au 13 janvier 2024.

Combien ? gratuit !